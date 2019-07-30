إطلاق تطبيق القراءة المجاني "أطفال المستشفى السلطاني" للأطفال في المستشفيات في سلطنة عمان

أطلقت المنهل إحدى أقسام شركة تكنوليدج للتجارة العامة ومقرها الإمارات العربية المتحدة وبالتعاون مع قسم أمراض الدم والأورام للأطفال بالمستشفى السلطاني في سلطنة عُمان وبدعم من شركة أرا للبترول إحدى شركات مجموعة الزبير ومقرها سلطنة عُمان تطبيق "أطفال المستشفى السلطاني" وهو أول تطبيق من نوعه صمم خصيصاً ليكون المكتبة الإفتراضية المجانية للأطفال المقيمين بالمستشفى وليكون إحدى وسائل العلاج المتبعة لمساعدة الأطفال على تخطي مراحل العلاج.

أظهرت العديد من الدراسات تأثير القراءة الإيجابي على سرعة تجاوب الأطفال للعلاج وأثرها على إنقاص مدة البقاء بالمستشفى حيث تلقى العديد من الأطفال عناية متلازمة بالقراءة وساهم ذلك إيجاباً بتجاوبهم للعلاج.

يقدم تطبيق "أطفال المستشفى السلطاني" والمُشغَّل بواسطة شركة المنهل وباستخدام أحد منتجاتها المتخصصة للأطفال "نهلة وناهل" مئات القصص التفاعلية التي يمكن للأطفال الإستماع لها وقراءتها بالإضافة إلى الألعاب التعليمية وأوراق عمل متنوعة.

وقد أوضح الدكتور ابراهيم الغيثي، رئيس قسم أمراض الدم والأورام للأطفال، أن تطبيق مكتبة الأطفال كان حلم لكثير من الأطفال وذويهم إذ أن القراءة بالإضافة لكونها مهارة تعليمية فهي من أكثر وأسهل الهوايات التي يستطيع الأطفال المحافظة على ممارستها أثناء فترة العلاج. فكثير من الأطفال وذويهم يستمتع بالقراءة لشغل أوقات الفراغ، ولكن القراءة في الحقيقة تمثل إلهاما لكثير من الناس من خلال الشخصيات البطولية وإنجازاتهم في الروايات والقصص. وهذا بلا شك يمثل دافع إيجابي للأطفال وذويهم في متابعة خطة العلاج.

وقد صرّح المهندس اسامه الزدجالي مدير الاتصالات وشؤون الشركة لشركة آرا للبترول بإيجاز عن دور الشركة ومساهماتها في المشاريع المجتمعية: " تتتميز شركات الطاقة في اسهاماتها بالمشاريع الخيرية المختلفة التزاما لتحقيق الترابط مع المجتمع المحلي وخدمتة نحو النهوض بكافة الخدمات، وقد وضعنا خطة عمل مرسومة وآلية الاختيار بين المشاريع المختلفة سواء كانت كتبرعات أو تمويل أو خدمة المجتمع المحلي، وكان مجال التعليم هدفنا في العام المنصرم ولله الحمد قمنا بالتنسيق لها، وإيمانا منا بصحة أطفال اليوم أعمدة المجتمع غداً وشباب المستقبل فقد أولينا اهتمامنا هذا العام بأطفال قسم الأورام وأمراض الدم بالمستشفى السلطاني وتأتي فكرة هذا التطبيق ضمن أولوياتنا بمواكبة التكنولوجيا الحديثة لتساهم في رسم الابتسامة على محيا الأطفال وتنمية مهارات القراءة كذلك".

وأضاف الدكتور ابراهيم الغيثي بأن الطاقم الطبي يأمل بأن التطبيق سيتطور ليشمل في المستقبل بعض المناهج التعليمية بحيث يكون بمقدور الأطفال الاستمرارية في التحصيل الدراسي، وثمّن دور شركة آرا للبترول بتدشين التطبيق وهي احدى شركات مجموعة الزبير والمتخصصة في مجال الطاقة، حيث قامت برعاية وتمويل مشروع التطبيق الذكي لأطقال قسم أمراض الدم والأورام بالمستشفى السلطاني.

وأشار محمد البغدادي رئيس مجلس إدارة شركة تكنوليدج إلى سعادته الغامرة بوجود مؤسسات تدعم وتهتم بتقديم مثل هذه الحلول لكل من هو بحاجة لها، وعقّب على ذلك: "لقد كانت فكرة تقديم تطبيق للقراءة المجانية للأطفال المرضى فكرة تراودنا منذ زمن، حيث اطلعنا على تجارب مماثلة في مستشفيات كبيرة عالمية وحلمنا في تقديم الفكرة ضمن إطار إبداعي تكنولوجي يتماشى مع التطور التقني الذي يشهده أطفالنا، وإنطلاقاً من شراكتنا القديمة مع المستشفى السلطاني قررنا تقديم فكرة المشروع لهم والتي لاقت إهتمام كبير من إدارة المستشفى ليتم ولله الحمد إطلاق التطبيق بجهود جميع الأطراف المعنيّة".

بإطلاق التطبيق سيتمكن كل طفل بالمستشفى من تحميل التطبيق مجاناً من المتاجر الإلكترونية Apple store, Google Play ومن ثم مسح الرمز الخاص بالدخول والذي سيجده ملصقاً على سرير الشفاء للإستمتاع بمئات القصص التي تم اختيارها خصيصاً بمواضيع ومستويات عمرية مختلفة. يعمل التطبيق بدعم من نظام "نهلة وناهل" وهو نظام يهدف لتطوير حب القراءة باللغة العربية للأطفال من خلال خصائص متنوعة تضيف المرح والحماس على نفوس الأطفال.