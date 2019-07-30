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سفير الجزائر في دمشق: الفرصة سانحة لتفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين

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سفير الجزائر في دمشق: الفرصة سانحة لتفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين سفير الجزائر في دمشق: الفرصة سانحة لتفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين

أشار بوشة بوشة إلى أن بلاده تشارك للمرة الأولى في فعاليات المعرض منذ عودته قبل عامين وهي تعبر بذلك عن رغبتها في عودة الشركات الجزائرية إلى السوق السورية تمهيدا لإعادة بناء شراكة تفيد وتخدم شعبي البلدين الشقيقين.

ولفت بوشة خلال مقابلة مع وكالة "سانا" حول مشاركة الجزائر في معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 إلى أن سوريا كانت الشريك التجاري والاقتصادي الأول لبلاده عربيا حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما في العام 2010 نحو 600 مليون دولار لافتا إلى أن سوريا تشارك بانتظام في المعارض الجزائرية وآخر مشاركة لها كانت ضمن فعاليات معرض الجزائر الدولي في حزيران الماضي.

ورأى بوشة أن الفرصة سانحة الآن لتفعيل اتفاقيات التعاون والأسس التي وضعتها اللجنة السورية الجزائرية المشتركة عام 2010 لافتا إلى القدرات التي يتمتع بها البلدان والتي ستمكنهما من زيادة حجم التبادل التجاري عما كان عليه قبل الأزمة.

وجدد بوشة موقف بلاده الداعم لسوريا ورفضها الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها معتبرا أن مشاركة العديد من الدول العربية في فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الحالية "مؤشر إيجابي".

SputnikNews

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