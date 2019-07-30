شركة أبحاث تحدد السعر المستهدف لـ"دله" عند 54.20 ريال

الرياض- مباشر: حددت الجزيرة كابيتال السعر المستهدف لشركة "دله للرعاية الصحية" عند مستوى 54.20 ريال سعودي، كما أوصت بـ"الحياد" على السهم.

وقالت شركة الأبحاث الشركة في تقرير اليوم الثلاثاء، إن نتائج الشركة خلال الربع الثاني جاءت ضعيفة ودون التوقعات والتي تأثرت بشكل أساسي من ارتفاع كل من تكلفة الإيرادات، وتكلفة التمويل والنفقات التشـغيلية عن المتوقع.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة في تكلفة الإيرادات جاءت من مصاريف بدء التشـغيل لمستشـفى نمار الذي بدأ العمل في الربع الثاني 2018 .

وتابعت: تشغيل مستشفى نمار، الذي بدأ في الربع الثاني 2018 ،سيستمر في التأثير السلبي على هوامش الشركة.

وأضاف التقرير: من المرجح أن تستغرق الهوامش فترة أطول للارتفاع مجددا في ظل استمرار تأثير التوسعات القادمة خلال السنتين القادمتين.

وأشار إلى أن ارتفاع معدل التشغيل في مستشفى نمار وافتتاح المستشفى الجديد في النخيل سيكون من عوامل النمو الرئيسية للايرادات في المستقبل، يضع نموذج إيرادات الشركة على أساس الأفراد في مركز جيد مقارنة بالشركات المشابهة فيما يتعلق بالذمم المدينة.

وأوضح التقرير أنه يجب على الشركة اتخاذ قرارات حذرة بشأن تخصيص رأس المال مع تنفيذ خطط التوسعات نتيجة المعدل المرتفع لصافي الديون إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة والاستهلاك والإطفاء عند 5.3 مرة.

وقامت الجزيرة كابيتال بتخفيض ربح السهم للسنة المالية 2019 إلى 51.1 ريال سعودي بدلاً من من توقعاتها السابقة البالغة91.1 ريال سعودي.

وأعلنت شركة دله للخدمات الصحية أمس الاثنين عن انخفاض صافي الأرباح بنحو 18.2 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي إلى 15.3 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بــ 18.7 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2018.

وقالت "دله"، إن حجم مبيعات الشركة والإيرادات الأخرى زادت خلال الربع الثاني من 2019 على أساس سنوي، إلا أن السبب في انخفاض صافي الربح يرجع بصورة أساسية إلى زيادة تكلفة التشغيل المصاحبة لرفع مستويات تشغيل مستشفى نمار.

وأضافت، أن أسباب تراجع الأرباح تعود كذلك إلى زيادة تكاليف التمويل بسبب زيادة الرفع المالي لتشغيل مستشفى دلة - نمار وزيادة استثمارات الشركة، وكذلك لزيادة تكاليف قبل تشغيل مستشفى د. محمد الفقيه التي تملك الشركة حصة منها.

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