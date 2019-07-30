"سوني" تحقق أرباحاً تشغيلية قياسية في 3 أشهر

مباشر: حققت شركة "سوني" أرباحاً تشغيلية قياسية في الربع المالي الأول، رغم تراجع صافي الأرباح والإيرادات.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة اليابانية العاملة في قطاع التكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل صافي أرباح بقيمة 152.12 مليار ين في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، مقابل 226.44 مليار ين في فترة المقارنة.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الأرباح التشغيلية لـ"سوني" عند مستوى قياسي بلغ 230.92 مليار ين (2.1 مليار دولار) في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل مستوى 195 مليار ين في نفس الفترة العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الأرباح التشغيلية داخل "سوني" ستتراجع إلى 173.61 مليار ين.

واستفادت "سوني" من مبيعات الهواتف الذكية الأكثر كفاءة من عملائها مثل هواوي، وهو ما ساهم في تعويض الهبوط في مبيعاتها من الألعاب.

وسجلت "سوني" إيرادات بقيمة 1.92 تريليون ين (17.5 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، وهو مستوى أقل من المسجل في نفس الفترة من 2018 عند 1.95 تريليون ين.

وساهم التراجع في إيرادات "الألعاب وخدمات شبكة الاتصال في تراجع قيمة مبيعات "سوني" حيث سجلت مستوى 457.46 مليار ين، مقابل مستوى 472.10 مليار ين في 2018.

كما هبطت إيراداتها في قسم الحلول والمنتجات الإلكترونية بمقدار 84.24 مليار ين عند 483.91 مليار ين.

وخفضت "سوني" توقعاتها لإيرادات العام المالي الذي ينتهي في مارس/آذار المقبل حيث تتوقع أن تُسجل 8.6 تريليون ين، في مقابل التقديرات السابقة عند 8.8 تريليون ين.