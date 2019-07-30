وزير العمل السعودي يعتمد الدليل الإرشادي لحظر التدخين بأماكن العمل

الرياض- مباشر: أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا يقضي باعتماد الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل، الصادر في أوائل شعبان الماضي، الموجب لتطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق المنشآت المخالفة لهذا القرار.

ووفقا لبيان لوزارة العمال السعودية، اليوم الثلاثاء، أن القرار يُعمل به اعتبارًا من مطلع العام الهجري 1441 هـ الموافق 1 سبتمبر 2019 م.

وتابعت: يهدف الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين داخل أماكن العمل والذي تم اعداده بالتعاون مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ إلى إرشاد أصحاب العمل والعاملين بمتطلبات القرار من إجراءات لتنفيذه.

وأشارت إلى أن الدليل تناول شرحًا للهدف من إصداره واعتماده والمرجعيات النظامية له والتعريفات ونطاق حظر التدخين في أماكن العمل ومواصفات المساحة الخاصة بالمدخنين في حال إيجاد مساحة لهم داخل أسوار العمل أو المنشأة.

وأوضحت أنه يبرز إجراءات حماية سلامة وصحة العاملين من مخاطر التدخين ومخالفات السلامة والصحة المهنية التي تُطبق في حال عدم الالتزام.

وتهدف الوزارة من هذين القرارين القاضيين بحظر التدخين في أماكن العمل وتوضيح تفاصيل القرار وإجراءاته المتعلقة به إلى حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة وتوفير بيئة عمل صحية ونظيفة وتعزيز مفهوم جاذبية بيئة العمل.

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