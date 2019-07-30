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وصول 1.17 مليون حاج إلى السعودية عبر جميع المنافذ

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وصول 1.17 مليون حاج إلى السعودية عبر جميع المنافذ وصول 1.17 مليون حاج إلى السعودية عبر جميع المنافذ

الرياض - مباشر: قالت المديرية العامة للجوازات ، إن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس بلغ 1.168 مليون حاج.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.096 مليون حاج، فيما قدم عن طريق البر 60.89 مليون حاج، وعبر البحر 11.7 مليون حاج.

وسجل عدد الحجاج ارتفاعاً بنسبة 10 بالمائة خلال الفترة مقارنة بـالفترة المماثلة من العام الماضي.

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