سهم "دار الأركان" عند أدنى مستوياته في شهر ونصف

الرياض - مباشر: تراجع سهم دار الأركان للتطوير العقاري، خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في أعقاب الإعلان عن النتائج المالية للشركة وتسجيلها هبوط في أرباحها خلال الربع الثاني.

وبحلول الساعة 1:40 بتوقيت الرياض، تراجع أداء السهم بنسبة 2.07 بالمائة إلى مستوى 11.38 ريال وهو أدنى مستوى لامسه السهم منذ منتصف يونيو الماضي.

وشهد السهم تداولات بنحو 4.580 مليون سهم بقيمة 52.25 مليون ريال موزعة على 1.937 ألف صفقة.

وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً بنسبة 0.41 بالمائة إلى مستوى 8765.07 نقطة ليربح نحو 33.92 نقطة، من خلال التداول على 74.211 مليون سهم بقيمة 1.725 مليار ريال.

وتأتي تراجعات السهم في أعقاب الإعلان عن تسجيل انخفاض في صافي الربح خلال الربع الثاني بنسبة 30.98 بالمائة مقارنة بــالربع الثاني من العام 2018.

ووفقاً للبيانات المالية الأولية للشركة على تداول" اليوم الثلاثاء، انخفض صافي الربح إلى 74.96 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الثاني من عام 2019، مقابل 108.6 مليون ريال أرباحاً بالربع المقارن من العام الماضي.

وعزت الشركة، انخفاض صافي الأرباح بالربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي إلى تراجع مبيعات العقارات، مبينة أن الانخفاض في الإيرادات الأخرى غير التشغيلية من المرابحات الإسلامية تم تعويضه بالانخفاض في مصاريف التشغيل وأعباء التمويل، بالإضافة إلى الارتفاع في إيرادات التأجير.

وعلى أساس ربعي، قفزت أرباح "دار الأركان" بنسبة 193.85 بالمائة؛ مقارنة بــأرباح الربع الأول من العام الجاري والبالغة 25.51 مليون ريال.

وتراجع قطاع العقارات بنسبة 0.62 بالمائة من خلال التداول على 6.899 مليون سهم بقيمة 88.934 مليون ريال.

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