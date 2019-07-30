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سر زيارة وزير الداخلية السعودي إلى تونس

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سر زيارة وزير الداخلية السعودي إلى تونس سر زيارة وزير الداخلية السعودي إلى تونس

ووصل الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، إلى تونس مساء أمس الاثنين.

واستقبل وزير الداخلية التونسي، هشام الفراتي، الوزير السعودي، من أجل تقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس التونسي الراجل الباجي قايد السبسي، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية التونسية.

ورافق هشام الفراتي، الوزير السعودي، خلال مقابلته لرئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر، وأيضا في مقابلته لرئيس يوسف الشاهد.

ووارى جثمان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الثرى، ظهر السبت 27 يوليو/ تموز، حيث تم دفنه في مقبرة "الجلاز" بالعاصمة.

وتحركت الجنازة بقرطاج، في موكب مهيب تقدمه الرئيس المؤقت محمد الناصر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأفراد عائلة الرئيس الراحل، والعديد من الشخصيات الوطنية بعد تأبينه من قبل العديد من الرؤساء والقادة العرب.

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