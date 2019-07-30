"تسلا" تتعهد بسداد ضرائب 323مليون دولار سنوياً عن مصنعها بالصين

مباشر: وافقت شركة "تسلا" دفع ضرائب للصين بقيمة 2.23 مليار يوان (323 مليون دولار) سنوياً، في إطار اتفاقها مع السلطات لبناء مصنع لإنتاج السيارات الكهربية.

وتحت شروط الاتفاق فإن "تسلا" من المقرر أن تبدأ في تسديد إيرادات ضريبية بنهاية عام 2023، أو إعادة قطعة الأرض مرة أخرى، وذلك بحسب إفصاح الشركة الفصلي والصادر أمس الإثنين.

كما من المفترض أن تنفق الشركة 14.08 مليار يوان (نحو ملياري دولار) في هيئة نفقات رأسمالية على المصنع على مدار السنوات الـ5 المقبلة.

وفي يوليو/تموز الماضي وقعت شركة "تسلا" اتفاقاً مع الصين لبناء مصنع في شنغهاي" يستهدف تصنيع السيارات الكهربية.

وتستهدف "تسلا" من أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة تجنب التعريفات الجمركية والإبقاء على الأسعار منخفضة داخل أكبر سوق لإنتاج السيارات الكهربائية في العالم.

وشددت "تسلا" على أن معتقداتها المتعلقة بمتطلبات النفقات الرأسمالية ومستهدف إيرادات الضرائب يمكن تحقيقها "حتى لو إنتاجنا الفعلي للسيارات كان منخفضاً للغاية عن المعدلات التي كنا نتوقعها".

وصرح رئيس "تسلا" إيلون موسك في يناير/كانون الثاني الماضي بأنه يخطط للبدء في تصنيع موديل 3 والبطاريات في مصنع الشركة بالصين بحلول نهاية العام الجاري.