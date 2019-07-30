المصارف السعودية ترفع استثماراتها بالسندات الحكومية 23.7% بالنصف الأول

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: رفعت المصارف بالمملكة العربية السعودية استثماراتها بالسندات الحكومية بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 23.68 بالمائة على أساس سنوي، بزيادة تعادل 67.33 مليار ريال.

ووفقا لحسابات "مباشر"، تستند لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودية، وصلت ملكية المصارف بالمملكة من السندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 351.627 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري (أعلى مستوى لها على الإطلاق)، مقابل قيمتها البالغة 284.299 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2018.

وتخطط السعودية لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال خلال عام 2019؛ للمساعدة على تمويل العجز في الموازنة العامة، وفقا لما أعلنه مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية.

وسجلت ملكية المصارف من السندات الحكومية ارتفاعا بالربع الثاني من عام 2019 بنحو 4.6 بالمائة مقارنة بقيمتها بنهاية الربع الأول من العام الجاري والبالغة 336.01 مليار ريال، بارتفاع 15.62 مليار ريال.

يُذكر أن السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية تشمل السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

واشترت المصارف سندات حكومية وشبه حكومية بقيمة 46.697 مليار ريال منذ بداية العام الجاري؛ مقارنة بقيمتها بنهاية عام 2018 والتي كانت تبلغ 304.93 مليار ريال.

وارتفعت مشتريات المصارف خلال شهر يونيو/ حزيران 23.7 بالمائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بقيمتها في شهر مايو/ أيار من العام الجاري والبالغة خلاله 349.23 مليار ريال، بزيادة 2.395 مليار ريال.

وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 87.9 بالمائة من مطلوبات البنوك من القطاع العام بالمملكة العربية السعودية بنهاية النصف الأول لعام 2019؛ والتي بلغت قيمتها الإجمالية 400 مليار ريال.

وبلغت استثمارات البنوك بالمملكة من السندات الحكومية ما قيمته 304.93 مليار ريال بنهاية العام 2018، مقارنة بـ 254.42 مليار ريال في 2017، بزيادة سنوية 19.85 بالمائة.

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