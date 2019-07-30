الإسترليني يتراجع دون 1.22 دولار مسجلاً أدنى مستوى منذ 2017

مباشر: يواصل الجنيه الإسترليني الهبوط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتراجع أدنى 1.22 دولار ويكون عند أدنى مستوى في نحو 28 شهراً مع تجدد الضغوط بشأن خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري وتسيطر موجة بيعية على العملة المحلية لبريطانيا وسط تزايد احتمالات البريكست بدون صفقة.

وكان بوريس جونسون تولى رئاسة حكومة المملكة المتحدة في الأسبوع الماضي ليصبح خلفاً لـ"تريزا ماي".

وتوجه رئيس الوزراء بالأمس إلى اسكتلندا من أجل تهدئة المخاوف بشأن عواقب الخروج الصعب كما يقوم بزيارة مماثلة إلى أيرلندا الشمالية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفي حين أن جونسون يعتقد إمكانية التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكن من المقرر أن يرأس الوزير مايكل جوف اليوم أول اجتماع وزاري يومي للاستعداد لعملية الخروج غير المنظم في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وبحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.2 بالمائة لتهبط إلى مستوى 1.2190 دولار، ليكون عند أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2017.

وفقد الإسترليني حوالي 4 بالمائة من قيمته أمام الورقة الخضراء منذ نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، ليكون متجهاً لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2016.

وخلال نفس الفترة، تراجع الجنيه الإسترليني أمام اليورو بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة، لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.9144 إسترليني.