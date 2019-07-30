إنفوجراف.. 16.3 مليار دولار تحويلات الوافدين بالسعودية بالنصف الأول لـ2019

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الرياض – مباشر: شهدت تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية انخفاضا خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 بنسبة 13.6 بالمائة على أساس سنوي.

وعلى مستوى تحويلات السعوديين، تراجعت كذلك بنحو 14.7 بالمائة خلال تلك الفترة مقارنة بالنصف الأول من عام 2018.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي تفاصيل تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كالآتي:

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