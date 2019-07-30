أخبار عاجلة

اتفاق أردني فلسطيني لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري -
رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا -
مسؤول ألماني يؤيد مهمة أوروبية لحماية الملاحة بالخليج -
أرباح وإيرادات "إكسون موبيل" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني -
الروبل الروسي يتراجع 1% مع جولة جديدة من العقوبات الأمريكية -
حرس الحدود المصري يضبط 18 قنبلة معدة للتفجير في شمال سيناء -
"أنصار الله" تعلن تفاصيل لأول مرة عن الصاروخ المستخدم في قصف عدن والدمام -
لقمة هنية| أسهل وأسرع طريقة لعمل صدور الفراخ بالبروكلي -
الأخبار - مداخلة مع الكاتب الصحفي/ جمال عنقرة وتفاصيل أكثر بشأن أحداث مدينة الأبيض -
الأخبار - هدوء حذرعلى جبهات إدلب بعد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

الخارجية الصينية تعارض استبدال معاهدة "الصواريخ النووية" بمعاهدة أخرى

Google+ Print
الخارجية الصينية تعارض استبدال معاهدة "الصواريخ النووية" بمعاهدة أخرى الخارجية الصينية تعارض استبدال معاهدة "الصواريخ النووية" بمعاهدة أخرى

وقال تشونينغ، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، :" فيما يتعلق باستبدال معاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة المدى بمعاهدة متعددة الأطراف، قلنا بالفعل أن هذه اتفاقية ثنائية أبرمت بين والولايات المتحدة".

وأضاف الممثل قائلا: "إذا أصبحت المعاهدة متعددة الأطراف، فستؤثر على مجموعة كاملة من القضايا السياسية والعسكرية والقانونية المعقدة"، مشيرًا إلى أن الجانب الصيني لا يدعم مثل هذه المبادرة.

في وقت سابق، اقترح وزير الخارجية الياباني تارو كونو إنشاء معاهدة جديدة  لتحل محل معاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة المدى، والتي تشمل جميع القوى النووية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا

رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا

روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري

روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري

روسيا: الوضع الإنساني في مخيمي الركبان والهول بسوريا لا يزال صعبا

روسيا: الوضع الإنساني في مخيمي الركبان والهول بسوريا لا يزال صعبا

مبعوث بوتين إلى سوريا: موعد قمة روسيا وتركيا وإيران لم يتحدد بعد

مبعوث بوتين إلى سوريا: موعد قمة روسيا وتركيا وإيران لم يتحدد بعد