تراجع الثقة في اقتصاد منطقة اليورو خلال يوليو

مباشر: انخفضت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، مع تراجع المعنويات في قطاعات الصناعة والخدمات.

وكشفت بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر الثقة في اقتصاد منطقة اليورو تراجع بمقدار 0.6 نقطة على أساس شهري عند 102.7 نقطة في يوليو/تموز الجاري.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الثقة في اقتصاد في منطقة اليورو ستسجل مستوى 102.6 نقطة.

وأوضحت البيانات أن الثقة في القطاع الصناعي شهد مزيداً من التراجع في الشهر الجاري عند -7.4 نقطة، مقابل مستوى -5.6 نقطة في يونيو/حزيران الماضي.

أما الثقة في قطاع الخدمات داخل منطقة اليورو فسجلت مستوى 10.6 نقطة في يوليو/تموز، مقابل مستوى 11 نقطة في الشهر الماضي.

كما تدهورت الثقة في قطاع تجارة التجزئة إلى مستوى -0.7 نقطة في الشهر الجاري، مقابل مستوى 0.1 نقطة في الشهر الماضي.

في حين ارتفعت ثقة المستهلكين إلى - 6.6 نقطة في الشهر الحالي، مقابل - 7.2 نقطة في يونيو/حزيران الماضي.

وأوضحت البيانات أن خطط التشغيل شهدت تراجعا حادا في قطاع الصناعة والبناء، في حين لم تتغير خطط التشغيل على نحو كبير في قطاعات تجارة التجزئة والخدمات.

وبحلول الساعة 9:55 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1145 دولار.