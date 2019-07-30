تقرير: نتائج "أسمنت السعودية" دون التوقعات رغم ارتفاعها 59%

الرياض – مباشر: قالت الأهلي كابيتال إن شركة الأسمنت السعودية سجلت نتائج أقل من المتوقع على مستوى صافي الأرباح خلال الربع الثاني من العام 2019 على أساس سنوي.

وأضافت شركة الأبحاث، في تقرير اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 59.1 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري لمستوى 92.3 مليون ريال، إلا أنها كانت أقل من تقديراتها البالغة 101 مليون ريال، وتوقعات المحللين عند 104 ملايين ريالاً.

وأوضحت الأهلي كابيتال، أن هذا التباين في الأرباح يعزى بشكل رئيسي إلى تكلفة الطن التي كانت أعلى من المتوقع بنسبة 8 بالمائة، على الرغم من أن المبيعات تجاوزت التقديرات.

وأوصت شركة الأبحاث بتخفيض المراكز بأسهم الشركة، متضمنة التوصية السعر المستهدف عند 58.3 ريال.

وبلغت إيرادات الشركة 339 مليون ريال، مقارنة بـتقديرات شركة الأبحاث عند 314 مليون ريال.

وارتفعت أرباح شركة الأسمنت السعودية 59.14 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي؛ إلى 92.3 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بـــ 58 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2018.

وتراجع السهم خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء بنسبة 1.2 بالمائة لمستوى 72.30 ريال، بحلول الساعة 12:59 بتوقيت السعودية.

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