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شركة أبحاث تُحدد مستهدف سهم مصرف الراجحي بعد النتائج الربعية

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شركة أبحاث تُحدد مستهدف سهم مصرف الراجحي بعد النتائج الربعية شركة أبحاث تُحدد مستهدف سهم مصرف الراجحي بعد النتائج الربعية

الرياض – مباشر: قالت الأهلي كابيتال، إن مصاريف الزكاة على مصرف الراجحي ارتفعت بنحو ثلاثة أضعاف في الربع الثاني من 2019 إلى 287 مليون ريال، مقارنة بــ94 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، مقارنة بـتقديراتها بمصاريف قيمتها 294 مليون ريال.

وأضافت شركة الأبحاث في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن أرباح مصرف الراجحي خلال الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 2.58 مليار ريال، جاءت متماشية مع تقديراتها البالغة 2.64 مليار ريال.

وأوصت، بالحياد لمصرف الراجحي، متضمناً السعر المستهدف للسهم عند 73.6 ريال.

ولفتت الأهلي كابيتال، إلى إيرادات مصرف الراجحي التي سجلت نمواً سنوياً بالربع الثاني من العام الجاري بنحو 13.4 بالمائة كانت متماشية مع تقديراتها البالغة 4.74 مليار ريال لتحقق أعلى مستوياتها منذ الربع الأول لعام 2012.

وأظهرت النتائج المالية الأولية ارتفاع صافي أرباح مصرف الراجحي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4.3 بالمائة على أساس سنوي؛ إلى 2.58 مليار ريال، مقارنة بـــ 2.5 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وتصدر سهم مصرف الراجحي خلال الساعات الأولى من جلسة اليوم الثلاثاء، التداولات بسوق الأسهم بعد الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثاني من العام 2019.

وبحلول الساعة 11:17 بتوقيت الرياض، اقتنص السهم نحو 17 بالمائة من سيولة السوق متصدراً قائمة أنشط الأسهم بنحو 120.116 مليون ريال، من إجمالي 731 مليون ريال سيولة السوق.

وسجل السهم مكاسب بلغت 1.03 بالمائة إلى مستوى 68.60 ريال، ليربح نحو 0.70 ريال من خلال التداول على 1.74 مليون سهم موزعة على 1.522 ألف صفقة.

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