على وقع التوترات في الخليج.. اجتماع إيراني إماراتي في طهران

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وحسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا"، "وصل سبعة من مسؤولي خفر السوال الإماراتي إلى طهران، بهدف بحث قضايا التعاون الحدودي المشترك، وتوافد مواطني البلدين وتسريع عمليات نقل المعلومات بينهما".

يذكر أن الاجتماع المشترك الخامس لخفر السواحل الإيراني والإماراتي عقد في طهران بتاريخ 22-10-2013.

وكان حسين دهقان، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدفاعية، كشف أن السلطات الإماراتية أوفدت مندوبين إلى طهران للحديث حول السلام في ظل التوترات التي تعصف بمنطقة الخليج العربي.

وقال دهقان، في مقابلة خاصة مع "الجزيرة نت" الأربعاء الماضي: إن "الإمارات تحولت إلى مركز أمريكي لضرب أمن إيران القومي، كما أنها تعرف ما يتوجب عليها فعله"، مشيرا إلى أنها أرسلت إلى إيران رسائل، وأوفدت أشخاصاً يتحدثون عن السلام.

وأضاف دهقان أن "خطوة إرسال سلطات أبوظبي مندوبين إلى إيران للحديث حول السلام بين البلدين تعود إلى فشل الإماراتيين الذريع إقليميا".