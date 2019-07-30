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السودان.. البرهان يرفض مقتل التلاميذ ويطالب بالمحاسبة

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© AP Photo / Uncredited

ونقلت وكالة "رويترز" عن وكالة الأنباء السودانية، قول البرهان إنه ينبغي "إجراء محاسبة فورية بعد مقتل ما لا يقل عن أربعة تلاميذ بالرصاص خلال فض احتجاج في مدينة الأبيض أمس الاثنين".

وأضاف البرهان: "ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة".

وأفادت نقابة أطباء السودان الشرعية المرتبطة بالمعارضة إن أربعة تلاميذ وشخص بالغ قتلوا بالرصاص عندما فضت قوات الأمن احتجاج تلاميذ المدارس الثانوية في الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
وأضافت النقابة، وهي من النقابات المهنية التي قادت احتجاجات على مدى أشهر ضد حكم عمر حسن البشير، أن عددا من الأشخاص أصيبوا.

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