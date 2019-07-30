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أرامكو تُخفض سعر البروبان بواقع 5 سنتات للطن في أغسطس

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أرامكو تُخفض سعر البروبان بواقع 5 سنتات للطن في أغسطس أرامكو تُخفض سعر البروبان بواقع 5 سنتات للطن في أغسطس

الرياض- مباشر: خفضت شركة أرامكو سعر بيع البروبان في عقد أغسطس/ آب 2019 بقيمة 5 سنتات للطن، مقارنة بشهر يوليو السابق له.

وقالت أرامكو، اليوم الأربعاء، إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد أغسطس/ آب عند 370 دولارا للطن، انخفاضا من 375 دولارا في يوليو/ تموز، وفقا لرويترز.

وسعر بروبان أرامكو هو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا  .

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