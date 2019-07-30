55 مليار دولار صفقات المبيعات العقارية لدول الخليج بالنصف الأول

الرياض- مباشر: ذكر تقرير صادر عن بحوث كامكو، أن صفقات المبيعات العقارية في دول الخليج (باستثناء البحرين) سجلت انتعاشاً بالنصف الأول من 2019.

وأظهر التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، تحسن القيمة الاجمالية للصفقات بنسبة 9.7 بالمائة لتسجل نحو 45.9 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 41.9 مليار دولار في النصف الأول من العام 2018.

وارتفع عدد الصفقات أيضاً بنسبة 18.9 في المائة خلال ذات الفترة وبلغ 281,168 صفقة خلال النصف الأول من العام 2019.

وبحسب التقرير يعزى هذا التحسن، بصفة رئيسية لأداء كلا من السعودية والكويت، حيث ارتفعت القيمة المتداولة في المملكة بنسبة 22.1 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2019، في حين ارتفعت قيمة الصفقات في الكويت بنسبة 10.5 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام 2018.

وتابع تقرير كامكو: التقديرات تشير إلى أن تحسن مستوى الصفقات جاء على خلفية تراجع الأسعار نظراً لتراجع متوسط قيمة الصفقة العقارية الواحدة في دول الخليج في النصف الأول من العام 2019 بنسبة 7.8 في المائة.

وبلغت قيمة الصفقة العقارية نحو 163,200 دولار أمريكي مقابل 177,000 دولار أمريكي للصفقة في النصف الأول من العام 2018.

وأشار التقرير إلى أن البيانات العقارية التي سجلتها إحصائيات وزارة العدل السعودية أظهرت تحسن إجمالي الصفقات العقارية في النصف الأول من العام 2019 على أساس سنوي.

وتابع: ارتفع اجمالي عدد الصفقات في النصف الأول من العام 2019 بنسبة 52 في المائة على أساس سنوي وبلغ 147,948 صفقة مقابل 97,237 صفقة في النصف الأول من العام 2018.

وارتفعت كمية الصفقات السكنية المبرمة بنسبة 55 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2019 وبلغت 132,950 صفقة، في حين نمت قيمة الصفقات بنسبة 27 في المائة على أساس سنوي وبلغت 64.3 مليار ريال سعودي.

أما على صعيد الصفقات التجارية، فقد تحسنت كميتها ايضاً بصفة عامة، بنمو بلغت نسبته 30 في المائة على أساس سنوي وبلغت 14,998 صفقة، في حين ارتفعت قيمة الصفقات العقارية بنسبة 9 في المائة ببلوغها 22.3 مليار ريال سعودي.

وأشار التقرير الى انخفاض الايجارات في جدة بنسبة 1 بالمائة على أساس ربع سنوي بالنسبة للشقق السكنية والفلل وفقاً لشركة جونز لانج لاسال وذلك على خلفية تزايد العرض الوارد للسوق والعرض المستقبلي.

ولفت التقرير الى أنه على الرغم من تزامن الطلب على ملكية العقارات السكنية مع تراجع مستويات الأسعار، إلا أن الأسعار والإيجارات ما زالت تشهد ضغوطاً تدفعها للهبوط نتيجة لتزايد العرض المتوافر حالياً في السوق بالإضافة إلى العرض المتوقع.

وتهدف المبادرات الحكومية التي إلى تحسين التشريعات الخاصة بتوسيع نطاق ملكية المنازل السكنية في المنطقة إلى ما هو أبعد مما يطلق عليه سوق عقارات الرفاهية بما يساهم في تعزيز الطلب على العقارات السكنية أيضاً.

ونوه الى ان مؤشرات القطاعات العقارية في أبوظبي والكويت كانت الأفضل أداءً على مستوى المنطقة خلال النصف الأول من العام 2019.

وتابع أن الإعلان عن تعديل قانون الملكية العقارية وإزالة قيود التملك للأجانب وخفض رسوم التسجيل العقاري ساهم في تعزيز الطلب على مستوى القطاع ودفع الأسهم العقارية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى الارتفاع.

تسهيلات ائتمانية

وأشار التقرير إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العقاري من قبل البنوك الخليجية في الربع الثاني من العام 2019 سجل نمواً بنسبة 3 في المائة على أساس ربع سنوي حيث بلغ 202.7 مليار دولار أمريكي.

وقدمت البنوك الاماراتية أكبر قدر من التسهيلات الائتمانية خلال الربع الثاني من العام 2019 بقيمة اجمالية بلغت 2.16 مليار دولار أمريكي من الائتمان الإضافي على أساس ربع سنوي، تبعتها البنوك السعودية (1.82 مليار دولار أمريكي).

اما من حيث قروض الرهن العقاري، تحسن اجمالي قروض الرهن العقاري الممنوحة في دبي بنسبة 13.1 في المائة وبلغ 36.1 مليار درهم اماراتي في الربع الثاني من العام 2019، في حين تراجع عدد قروض الرهن العقاري بنسبة 7.6 في المائة خلال نفس الفترة.

أما في السعودية، فقد تم توزيع 285 ألف قرض كجزء من برنامج "سكني" المقدم من وزارة الإسكان حتى نهاية يناير 2019.

الإمارات

وفي الإمارات أظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن صفقات المبيعات العقارية في النصف الأول من العام 2019 ظلت مستقرة مقارنة بالنصف الأول من العام 2018 من حيث كلا من قيمة وعدد الصفقات.

وارتفع عدد الصفقات هامشياً بنسبة 0.5 على أساس سنوي وبلغ 18,185 صفقة مقابل 18,088 صفقة في النصف الأول من العام 2018.

و ارتفعت قيمة الصفقات بنسبة 0.6 في المائة خلال نفس الفترة من 39.3 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2018 إلى 39.6 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2019.

الكويت

تشير البيانات التي سجلتها احصائيات وزارة العدل الكويتية إلى تحسن اجمالي المبيعات العقارية في النصف الأول من العام 2019 على أساس سنوي.

حيث ارتفع عدد الصفقات بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي وصولاً إلى 3,539 صفقة مقابل 2,973 صفقة في النصف الأول من العام 2018. اما من حيث قيمة المبيعات العقارية، فقد ارتفعت بنسبة 11 في المائة إلى 1,877 مليون دينار كويتي.

ويعزى تحسن صفقات البيع بصفة رئيسية على خلفية ارتفاع صفقات مبيعات السكن الخاص والعقارات التجارية. حيث ارتفعت قيمة مبيعات عقارات السكن الخاص بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2019، حيث بلغت 790 مليون دينار كويتي، في حين ارتفع عدد الصفقات بنسبة 21 في المائة على أساس سنوي إلى 2,421 صفقة.

قطر

واصلت ايجارات العقارات السكنية تراجعها في الربع الثاني من العام 2019 وفقاً لشركة فاليوسترات، حيث تراجعت أسعار العقارات السكنية المعروضة بنسبة 1.5 في المائة على أساس ربع سنوي.

وكان التراجع بمعدلات اعلى بالنسبة للفلل في المناطق الثانوية والشقق في مناطق مثل النجمة والسد والمطار القديم والوكرة.

البحرين

تراجع متوسط إيجار العقارات السكنية في البحرين بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بمستويات الربع الرابع من العام 2018 حيث بلغ 4.60 دينار بحريني للمتر المربع شهرياً في الربع الثاني من العام 2019 وفقاً لبيانات REMI Global، في ظل التزايد الشديد في عرض الشقق في البحرين.

عمان

وفقا للبيانات المنشورة من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تراجعت صفقات المبيعات العقارية في سلطنة عمان على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2019.

حيث تراجع عدد الصفقات بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي وبلغ 109,742 صفقة في النصف الأول من العام 2019 مقابل 116,039 صفقة في النصف الأول من العام 2018.

أما بالنسبة لقيمة المبيعات العقارية، فقد تراجعت هي الأخرى بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي وبلغت 1.25 مليار ريال عماني في النصف الأول من العام 2019 مقابل 1.41 مليار ريال عماني في النصف الأول من العام 2018.

ترشيحات:

أرباح مصرف الراجحي ترتفع لـ2.58 مليار ريال بالربع الثاني

عقوبة مخالفة الحج بدون تصريح للمواطنين والمقيمين (فيديوجراف)

السجن والغرامة والترحيل .. لتلك المخالفات في السعودية

ارتفاع جماعي لبورصة الخليج.. والسعودي يخالف الاتجاه