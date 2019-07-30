أرباح "نينتندو" تنخفض 10% في الربع الثاني

مباشر: انخفضت أرباح شركة "نينتندو" بنحو 10 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري، بينما سجلت زيادة في الإيرادات.

وكشفت نتائج أعمال الشركة اليابانية العاملة في قطاع الترفيه والألعاب، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت أرباحا تشغيلية بقيمة 27.42 مليار ين في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، مقابل 30.53 مليار ين في فترة المقارنة العام الماضي.

أما على صعيد إيرادات "نيتندو" فارتفعت إلى مستوى 172.11 مليار ين في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، مقابل 168.15 مليار ين في نفس الفترة من 2018.

وباعت "نينتندو" 2.1 مليون جهاز وحدة تحكم في الربع الثاني من العام الجاري.

وأبقت الشركة على تقديراتها فيما يتعلق بمبيعاتها من أجهزة التحكم في العام الجاري عند 18 مليون وحدة.

وفي نهاية تعاملات اليوم ارتفع سهم الشركة اليابانية بنحو 0.7 بالمائة.