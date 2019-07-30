أخبار عاجلة

اتفاق أردني فلسطيني لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري -
رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا -
مسؤول ألماني يؤيد مهمة أوروبية لحماية الملاحة بالخليج -
أرباح وإيرادات "إكسون موبيل" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني -
الروبل الروسي يتراجع 1% مع جولة جديدة من العقوبات الأمريكية -
حرس الحدود المصري يضبط 18 قنبلة معدة للتفجير في شمال سيناء -
"أنصار الله" تعلن تفاصيل لأول مرة عن الصاروخ المستخدم في قصف عدن والدمام -
لقمة هنية| أسهل وأسرع طريقة لعمل صدور الفراخ بالبروكلي -
الأخبار - مداخلة مع الكاتب الصحفي/ جمال عنقرة وتفاصيل أكثر بشأن أحداث مدينة الأبيض -
الأخبار - هدوء حذرعلى جبهات إدلب بعد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

أرباح "نيتيندو" تنخفض 10% في الربع الثاني

Google+ Print
أرباح "نيتيندو" تنخفض 10% في الربع الثاني أرباح "نيتيندو" تنخفض 10% في الربع الثاني

مباشر: انخفضت أرباح شركة "نيتيندو" بنحو 10 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري، بينما سجلت زيادة في الإيرادات.

وكشفت نتائج أعمال الشركة اليابانية اليوم أنها سجلت أرباح تشغيلية بقيمة 27.42 مليار ين في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، مقابل 30.53 مليار ين في فترة المقارنة العام الماضي.

أما على صعيد إيرادات "نيتندو" فارتفعت إلى مستوى 172.11 مليار ين في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، مقابل 168.15 مليار ين في نفس الفترة من 2018.

وباعت "نيتيندو" 2.1 مليون جهاز وحدة تحكم في الربع الثاني من العام الجاري.

وأبقت الشركة على تقديراتها فيما يتعلق بمبيعاتها من أجهزة التحكم في العام الجاري عند 18 مليون وحدة.

وفي نهاية تعاملات اليوم ارتفع سهم الشركة اليابانية بنحو 0.7 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا

رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا

مسؤول ألماني يؤيد مهمة أوروبية لحماية الملاحة بالخليج

مسؤول ألماني يؤيد مهمة أوروبية لحماية الملاحة بالخليج

أرباح وإيرادات "إكسون موبيل" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني

أرباح وإيرادات "إكسون موبيل" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني

الروبل الروسي يتراجع 1% مع جولة جديدة من العقوبات الأمريكية

الروبل الروسي يتراجع 1% مع جولة جديدة من العقوبات الأمريكية