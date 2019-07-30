السراج يعلق لأول مرة على تقارير تلقي حكومة الوفاق أسلحة من تركيا
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وتابع السراج "هذا يعد خرقا للحظر المفروض من مجلس الأمن، ولقد نبهنا إلى ذلك مرارا وفي كل المحافل الدولية التي شاركنا فيها، مطالبين بوقف هذا الخرق أو السماح لنا بالتسلح".
وأضاف رئيس المجلس الرئاسي "نحن في وضع دفاع عن النفس، نتعاون مع الدول الصديقة وفقا لما نراه مناسبا لحماية أهلنا والدفاع عن شرعية حكومة الوفاق"، مشيرا إلى أن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر حصلت على كم كبير من الأسلحة من دول مختلفة وذلك ما شجع الهجوم على العاصمة.\
يذكر أن العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات عسكرية، منذ إعلان قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن إطلاق عملية عسكرية لاستعادة طرابلس من ما وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".