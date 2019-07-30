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تباطؤ مفاجئ في النمو الاقتصادي بفرنسا خلال الربع الثاني

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تباطؤ مفاجئ في النمو الاقتصادي بفرنسا خلال الربع الثاني تباطؤ مفاجئ في النمو الاقتصادي بفرنسا خلال الربع الثاني

مباشر: تباطأ النمو الاقتصادي في فرنسا خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالرغم من توقعات استقراره على أساس فصلي.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية داخل ثاني أكبر في منطقة اليورو اليوم الثلاثاء أن الناتج الإجمالي المحلي زاد بنحو 0.2 بالمائة في الربع الثاني من 2019، مقابل ارتفاعه بنسبة 0.3 بالمائة في الأشهر الثلاثة السابقة له.

وأوضحت البيانات أن النفقات الاستهلاكية للأسر زادت بنحو 0.2 بالمائة في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران وهي أدنى وتيرة في عام، مقابل ارتفاع بنسبة 0.4 بالمائة في الأشهر الثلاثة السابقة.

وزادت الصادرات الفرنسية بنحو 0.2 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهيين في يونيو/حزيران الماضي، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 0.1 بالمائة.

وتمكن الطلب المحلي بالمساهمة بنحو 0.4 بالمائة في الناتج الإجمالي المحلي، مقابل 0.3 بالمائة في الربع السابق له.

وبحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1143 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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