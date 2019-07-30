"أسمنت اليمامة" يقفز لأعلى مستوياته منذ مطلع 2017

الرياض- مباشر: تصدر سهم "أسمنت اليمامة" قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك في أعقاب الاعلان عن النتائج المالية للشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت الرياض، سجل السهم قفزة بنسبة 6.15 بالمائة إلى مستوى 19.40 ريال ليلامس أعلى مستوى له منذ فبراير 2017.

وسجل السهم تداولات بنحو 1.796 مليون سهم وبقيمة 34.02 مليون ريال موزعين على 1.655 ألف صفقة.

ووصلت السيولة لأعلى مستوياتها خلال تعاملات اليوم في أكثر من شهرين وتحديداً في 2 مايو/ أيار الماضي والتي بلغت حينها 37.633 مليون ريال.

وأعلنت الشركة اليوم عن تحولها للربحية خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل خسارة كانت سجلتها في الربع المماثل من العام الماضي.

بلغ صافي الربح نحو 53.17 مليون ريال مقابل خسارة قدرها 36.25 مليون ريال في الربع المقابل من عام 2018.

وقالت الشركة إن سبب تحقيق أرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع كمية المبيعات للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وارتفاع قيمة المبيعات للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، بالإضافة الى ارتفاع الإيرادات الأخرى للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

وبحسب النتائج المالية الأولية للشركة، بلغ اجمالي المبيعات 165.33 مليون ريال، مقابل 112 مليون ريال بالربع المماثل من 2018 لتقفز بنسبة 47.63 بالمائة.

وسجل قطاع المواد الأساسية في تلك اللحظة ارتفاعاً بنسبة 0.71 بالمائة من خلال التداول على 11.55 مليون سهم وبقيمة 262.937 مليون ريال.

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