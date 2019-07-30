أرباح "بي.بي" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني

مباشر: تمكنت أرباح شركة "بي.بي" من تجاوز توقعات المحللين في الربع الثاني من العام الجاري، فيما شهدت تراجعاً في الإيرادات.

وكشفت نتائج أعمال شركة الطاقة البريطانية اليوم الثلاثاء أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 2.81 مليار دولار في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، مقابل أرباح بقيمة 2.82 مليار دولار في فترة المقارنة.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن أرباح "بي.بي" ستتراجع عند 2.5 مليار دولار.

وانخفضت إيرادات "بي.بي" في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران عند 73.74 مليار دولار، مقابل إيرادات بقيمة 76.90 مليار دولار في نفس الفترة من 2018.

وعلى صعيد إنتاج النفط والغاز في الربع الثاني من العام الجاري فسجل زيادة بنحو 4 بالمائة على أساس سنوي عند 3.8 مليون برميل يومياً.

ونفذت "بي.بي" في النصف الثاني من العام الجاري عملية إعادة شراء أسهم بقيمة 75 مليون دولار.

وأبقت الشركة على توزيعاتها النقدية عن الربع الثاني عند مستوى 10.25 سنتاً للسهم.

وبحلول الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سهم "بي.بي" بنحو 3.2 بالمائة.