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"بترورابغ" يهبط بأكبر وتيرة يومية في عام بعد تكبده خسائر

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"بترورابغ" يهبط بأكبر وتيرة يومية في عام بعد تكبده خسائر "بترورابغ" يهبط بأكبر وتيرة يومية في عام بعد تكبده خسائر

الرياض - مباشر: تصدر سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات، "بترورابغ"، قائمة الأسهم المتراجعة بالسوق السعودي خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، ليهبط بأكبر وتيرة يومية في عام، وذلك بعد الإفصاح أمس عن تكبده خسارة خلال الربع الثاني من العام 2019.

وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت الرياض، سجل السهم خسارة بنسبة 7.77 بالمائة ليصل لمستوى 19.22 ريال وهو أدنى مستوى للسهم منذ 9 يونيو/ حزيران الماضي، ليفقد نحو 1.62 ريال من قيمته.

وجرى التعامل على 3.031 مليون سهم بقيمة 58.52 مليون ريال موزعة على 1853 ألف صفقة.

وتراجع السهم بقطاع الطاقة بنحو 2.84 بالمائة، مستحوذاً على 81 بالمائة من إجمالي سيولة القطاع والبالغة نحو 72.406 مليون ريال.

وأعلنت الشركة أمس الاثنين عن تحولها للخسائر بالربع الثاني من عام 2019، مقارنة بـأرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي وتكبدت خسائر بقيمة 308 ملايين ريال بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـأرباح قيمتها 235 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2018.

وقالت الشركة، إن سبب تسجيل صافي الخسارة خلال الربع الثاني على أساس سنوي؛ يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيماوية؛ على الرغم من تحسن الأداء التشغيلي.

وخلال النصف الأول من عام 2019، تكبدت "بترورابغ" صافي خسائر بقيمة 52 مليون ريال، مقابل أرباح قيمتها 531 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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