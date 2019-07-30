مصرف الراجحي يتصدر التداولات ويقتنص 17% من السيولة بعد النتائج

الرياض - مباشر: تصدر سهم مصرف الراجحي خلال الساعات الأولى من جلسة اليوم الثلاثاء، التداولات بسوق الأسهم السعودية بعد الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثاني من العام 2019.

وبحلول الساعة 11:17 بتوقيت الرياض، اقتنص السهم نحو 17 بالمائة من سيولة السوق متصدراً قائمة أنشط الأسهم بنحو 120.116 مليون ريال، من إجمالي 731 مليون ريال سيولة السوق.

وسجل السهم مكاسب بلغت 1.03 بالمائة إلى مستوى 68.60 ريال، ليربح نحو 0.70 ريال من خلال التداول على 1.74 مليون سهم موزعة على 1.522 ألف صفقة.

وأعلن مصرف الراجحي اليوم عن ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4.3 بالمائة على أساس سنوي إلى 2.580 مليار ريال مقارنة بــ 2.5 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقاد السهم قطاع البنوك لتحقيق مكاسب بلغت 0.43 بالمائة، من خلال تداولات بقيمة 257.814 مليون ريال، واستحوذ الراجحي على نصف سيولة القطاع.

وفي تلك الأثناء ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.19 بالمائة إلى مستوى 8746.13 نقطة.

وعزا البنك ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني على أساس سنوي، إلى ارتفاع دخل العمليات بنسبة 13.4 بالمائة، وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة الدخل من رسوم الخدمات البنكية وتحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الأخرى.

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