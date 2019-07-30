أخبار عاجلة

اتفاق أردني فلسطيني لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري -
رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا -
مسؤول ألماني يؤيد مهمة أوروبية لحماية الملاحة بالخليج -
أرباح وإيرادات "إكسون موبيل" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني -
الروبل الروسي يتراجع 1% مع جولة جديدة من العقوبات الأمريكية -
حرس الحدود المصري يضبط 18 قنبلة معدة للتفجير في شمال سيناء -
"أنصار الله" تعلن تفاصيل لأول مرة عن الصاروخ المستخدم في قصف عدن والدمام -
لقمة هنية| أسهل وأسرع طريقة لعمل صدور الفراخ بالبروكلي -
الأخبار - مداخلة مع الكاتب الصحفي/ جمال عنقرة وتفاصيل أكثر بشأن أحداث مدينة الأبيض -
الأخبار - هدوء حذرعلى جبهات إدلب بعد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

مصرف الراجحي يتصدر التداولات ويقتنص 17% من السيولة بعد النتائج

Google+ Print
مصرف الراجحي يتصدر التداولات ويقتنص 17% من السيولة بعد النتائج مصرف الراجحي يتصدر التداولات ويقتنص 17% من السيولة بعد النتائج

الرياض - مباشر: تصدر سهم مصرف الراجحي خلال الساعات الأولى من جلسة اليوم الثلاثاء، التداولات بسوق الأسهم بعد الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثاني من العام 2019.

وبحلول الساعة 11:17 بتوقيت الرياض، اقتنص السهم نحو 17 بالمائة من سيولة السوق متصدراً قائمة أنشط الأسهم بنحو 120.116 مليون ريال، من إجمالي 731 مليون ريال سيولة السوق.

وسجل السهم مكاسب بلغت 1.03 بالمائة إلى مستوى 68.60 ريال، ليربح نحو 0.70 ريال من خلال التداول على 1.74 مليون سهم موزعة على 1.522 ألف صفقة.

وأعلن مصرف الراجحي اليوم عن ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4.3 بالمائة على أساس سنوي إلى 2.580 مليار ريال مقارنة بــ 2.5 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقاد السهم قطاع البنوك لتحقيق مكاسب بلغت 0.43 بالمائة، من خلال تداولات بقيمة 257.814 مليون ريال، واستحوذ الراجحي على نصف سيولة القطاع.

وفي تلك الأثناء ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.19 بالمائة إلى مستوى 8746.13 نقطة.

وعزا البنك ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني على أساس سنوي، إلى ارتفاع دخل العمليات بنسبة 13.4 بالمائة، وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة الدخل من رسوم الخدمات البنكية وتحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الأخرى.

ترشيحات:

أرباح مصرف الراجحي ترتفع لـ2.58 مليار ريال بالربع الثاني

دخل العمليات يقفز بالأرباح الفصلية لـ"بنك الرياض" 78.15%

عقوبة مخالفة الحج بدون تصريح للمواطنين والمقيمين (فيديوجراف)

السعودية تعتمد لائحة اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية المحدثة

الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء السعودي" بإلغاء نظام البيع بالتقسيط

الزكاة السعودية: وصول أول شحنة سجائر تحمل أختاماً ضريبية للدمام

السجن والغرامة والترحيل.. لتلك المخالفات في السعودية

ارتفاع جماعي لبورصة الخليج.. والسعودي يخالف الاتجاه

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية

الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية

قبل 3 أعوام..ماذا قال ولي عهد السعودية عن حقوق المرأة؟

قبل 3 أعوام..ماذا قال ولي عهد السعودية عن حقوق المرأة؟

سفيرة السعودية في واشنطن تعلق على قرار بلادها سن قوانين جديدة خاصة بالمرأة

سفيرة السعودية في واشنطن تعلق على قرار بلادها سن قوانين جديدة خاصة بالمرأة

رسميا.. السعودية تعدل قوانين "الولاية" في السفر ونظم الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة

رسميا.. السعودية تعدل قوانين "الولاية" في السفر ونظم الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة