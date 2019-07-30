إيرادات "هواوي" تقفز 23% في النصف الأول

مباشر: قفزت إيرادات شركة "هواوي" بأكثر من 23 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري، وذلك على الرغم من الرياح المعاكسة التي تعرضت لها من جانب الولايات المتحدة.

وأظهرت نتائج أعمال شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية اليوم الثلاثاء أنها سجلت زيادة في صافي الأرباح في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران بنحو 8.7 بالمائة.

وحققت "هواوي" زيادة في الإيرادات بنحو 23.2 بالمائة في أول 6 أشهر من العام الجاري عند 401.3 مليار يوان (58.26 مليار دولار).

وقالت "هواوي" إن إيرادات "كارير" التي تبيع المعدات المتعلقة بالـ"نت وركنج" سجلت 146.5 مليار يوان.

وأكدت الشركة الصينية أنه حتى الآن تمكنت من تأمين 50 عقد تجاري متعلق بتكنولوجيا الـ5جي، كما أنها شحنت ما يزيد عن 1500 محطة رئيسية حول العالم.

وفيما يتعلق بإيرادات "هواوي" من أعمال المستهلك فسجلت 220.8 مليار يوان في النصف الأول من 2019.

وباعت "هواوي" 118 مليون هاتف ذكي من ضمنهم هاتف "هونور" خلال فترة الـ6 أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، بارتفاع بنحو 24 بالمائة على أساس سنوي.

وفي مايو/آيار الماضي أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة هواوي إلى قائمة الشركات التي تشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي.

ويتوقع مؤسس شركة "هواوي" تراجع قيمة مبيعاتها بنحو 30 مليار دولار في العامين الجاري والمقبل، مقارنة بالتوقعات السابقة لتصل إلى 100 مليار دولار