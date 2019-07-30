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ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً قبيل إعلان بيانات اقتصادية

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ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً قبيل إعلان بيانات اقتصادية ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً قبيل إعلان بيانات اقتصادية

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، قبيل إعلان بيانات اقتصادية، ووسط ترقب قرار الفيدرالي.

وتبدأ لجنة السياسة النقدية داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم اجتماعاتها التي تستمر على مدار يومين، وسط توقعات اتخاذها قرار بخفض معدل الفائدة.

وفي الأسبوع الماضي طالب الرئيس الأمريكي دونالد بخفض معدل الفائدة، قائلاً إنه لا يوجد تضخم تقريباً وأن الولايات المتحدة تُجبر بلا داع على دفع معدل فائدة أعلى بكثير من الدول الأخرى فقط بسبب الاحتياطي الفيدرالي".

ومع ذلك قال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس أنه لا يتوقع أن يفعل الفيدرالي الكثير "من المحتمل أن يفعل القليل جداً بالمقارنة بالوضع في الصين والاتحاد الأوروبي".

وبحلول الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو مُسجلاً 1.1144 دولار، فيما تراجع أمام الين بنسبة 0.1 بالمائة عند 108.64 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.2166 دولار، بينما هبطت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.08 بالمائة عند 0.9908 فرنك.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.06 بالمائة عند 98.107.

وبدأت أمس جولة مباحثات تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين، وذلك عبر زيارة وفد أمريكي شنغهاي في زيارة تستمر يومين.

وتعد تلك هي الزيارة الأولى لوفد أمريكي إلى الصين بعد قرار استئناف المباحثات التجارية في الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات الإنفاق والدخل الشخصي في الولايات المتحدة، إلى جانب بيانات ثقة المستهلك.

مباشر (اقتصاد)

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