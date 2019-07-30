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الشركة السعودية للاستثمار الجريء توقع عقداً استثمارياً

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الشركة السعودية للاستثمار الجريء توقع عقداً استثمارياً الشركة السعودية للاستثمار الجريء توقع عقداً استثمارياً

الرياض – مباشر: وقعت الشركة للاستثمار الجريء عقداً استثمارياً في صندوق رأس المال الجريء المؤسس من قبل شركة تأثير المالية، وذلك في مقر الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالرياض.

ووقع العقد الاستثماري الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء نبيل بن عبدالقادر كوشك، مع الرئيس التنفيذي لشركة تأثير المالية عبدالعزيز العمران، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتم توقيع العقد بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء صالح بن إبراهيم الرشيد.

وقال الرشيد، إن الشركة السعودية للاستثمار الجريء ستقوم بالاستثمار في صندوق رأس المال الجريء من خلال برنامج الاستثمار في الصناديق.

وتطمح الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي تعد إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص والتي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، في التركيز على الاستثمار في الشركات الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة، وسد الفجوات التمويلية.

وتتضمن برامج الشركة برنامج الاستثمار بالمشاركة مع المستثمرين في الشركات الناشئة، وبرنامج الاستثمار في صناديق الاستثمار الجريء.

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