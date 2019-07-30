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سوق الأسهم السعودية يرتفع بالتعاملات الصباحية بدعم من أداء البنوك

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سوق الأسهم السعودية يرتفع بالتعاملات الصباحية بدعم من أداء البنوك سوق الأسهم السعودية يرتفع بالتعاملات الصباحية بدعم من أداء البنوك

الرياض - مباشر: ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم خلال التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعاً بأداء قطاع البنوك القيادي بالتزامن مع الإعلان عن النتائج المالية لمصرف الراجحي وبنك الرياض وتوزيعات أرباح سامبا المالية.

وبحلول الساعة 11 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً بنحو 0.15 بالمائة إلى مستوى 8742.30 نقطة ليضيف إلى رصيده نحو 13.29 نقطة.

وجرى التعامل على 27.47 مليون سهم بقيمة تداولات 647.83 مليون ريال من خلال 25 ألف صفقة.

وسجل قطاع البنوك مكاسب بلغت 0.4 بالمائة جاءت بدعم من ارتفاع سهم الراجحي بنسبة 1.03 بالمائة بعد تحقيق نموٍّ بصافي أرباحه خلال الربع الثاني، متصدراً نشاط التداولات في السيولة بنحو 110.76مليون ريال.

وأعلن مصرف الراجحي اليوم عن ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4.3 بالمائة على أساس سنوي إلى 2.580 مليار ريال مقارنة بــ 2.5 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وارتفع قطاع المواد الأساسية القيادي بنحو 0.33 بالمائة بالتعاملات الصباحية.

وتصدر الارتفاعات سهم أسمنت اليمامة بنحو 4.4 بالمائة بعد الإعلان عن تحقيق نموٍّ بالأرباح خلال الربع الثاني.

وأعلنت الشركة اليوم عن تحولها للربحية خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل خسارة سجلتها في الربع المماثل من العام الماضي، ليصل صافي الربح إلى نحو 53.17 مليون ريال مقابل خسارة قدرها 36.25 مليون ريال في الربع المقابل من عام 2018.

وفي المقابل، تصدر التراجعات سهم بترو رابغ بنسبة 8.25 بالمائة.

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