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العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر مستعد للشهادة ضد السعودية

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وقالت الصحيفة، إن "خالد شيخ محمد، أعرب عن استعداده لمساعدة ضحايا الحادث بالدعاوى القضائية ضد مقابل وقف حكم الإعدام بحقة"، مؤكدة أن العرض جاء في رسالة وجهها يوم الجمعة الماضي إلى المحكمة الأمريكية ومحامون يمثلون الشركات وأقارب ضحايا الهجوم.

© REUTERS / Fahad Shadeed

وأكدت الصحيفة أن خالد الشيخ محمد - وهو كويتي من أصل باكستاني - معتقل في سجن غوانتانامو الأمريكي، ليس مستعدا للإدلاء بشهادته في الوقت الحالي ولكن مقابل وقف حكم الإعدام بحقه، سيكون مستعدا للتعاون".

وكان الكونغرس الأمريكي أقر في سبتمبر/ أيلول 2016 قانونا يجيز لأسر الضحايا والمصابين في اعتداءات 11 سبتمبر 2001 بتقديم دعاوي قضائية ضد حكومات ومواطني دول أجنبية أمام المحاكم الأمريكية.

وعلى أساس هذا القانون رفع العديد من أقارب الضحايا دعاوي قضائية عام 2017 ضد السعودية، بناء على مسؤوليتها في الهجمات التي شارك فيها 15 مواطنا سعوديا، وأسفرت عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص.

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