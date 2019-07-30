الجوف الزراعية تُعلن توزيع 15 مليون ريال على المساهمين

الرياض - مباشر: قرر مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يوليو 2019م بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2019م، بواقع 50 هللة للسهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم تبلغ 5 بالمائة.

وأضافت أن إجمالي المبلغ الموزع 15 مليون ريال لعدد 30 مليون سهم.

وأوضحت الشركة أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 4 أغسطس 2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز أيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

بالنصف الأول من العام الجاري، سجلت نمواً بنسبة 266.73 بالمائة لتصل إلى 7.69 مليون ريال مقابل 2.098 مليون ريال بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراجع سهم الجوف الزراعية بنسبة 0.43 بالمائة إلى 23 ريالاً اليوم الثلاثاء بحلول الساعة 10:45 بتوقيت السعودية.

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