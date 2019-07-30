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نمو أرباح "طيبة للاستثمار" بالربع الثاني 6%

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الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة "طيبة للاستثمار"، نمو صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 5.94 بالمائة على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، إن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الثاني بلغ نحو 49.24 مليون ريال مقابل 46.48 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وعزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح الربعية على أساس سنوي إلى الارتفاع الطفيف في الإيرادات وزيادة الأرباح الموزعة من الاستثمار في الشركات المدرجة.

وكذلك إلى انخفاض مصروف الزكاة الشرعية بسبب تحميل الربع المماثل من العام السابق بفروقات زكوية ناتجة عن تسلم ربوط زكوية لسنوات سابقة من الهيئة العامة للزكاة

وأشارت إلى أن استكمال صفقتي الاستحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة 8.10 بالمائة من رأسمال شركة العقيق وعلى ما نسبته 12.65 بالمائة من رأسمال شركة أراك لصالح شركة طيبة للاستثمار؛ أدى إلى زيادة صافي الربح لمساهمي الشركة.

وقفزت أرباح الشركة على أساس ربعي بنسبة 57.4 بالمائة، وسجلت في الربع الأول من العام الجاري صافي ربح قدره 31.3 بالمائة.

وعلى مستوى أرباح الشركة بالنصف الأول من 2019 بلغ صافي الربح نحو 80.53 مليون ريال مقابل 73.7 مليون ريال لترتفع بنسبة 9.3 بالمائة.
 
وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول على أساس سنوي يعود إلى انخفاض مصروف الزكاة الشرعية بسبب تحميل الربع المماثل من العام السابق بفروقات زكوية ناتجة عن تسلم ربوط زكوية لسنوات سابقة من الهيئة العامة للزكاة.

 

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