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ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب بدء اجتماع الفيدرالي

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ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب بدء اجتماع الفيدرالي ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب بدء اجتماع الفيدرالي

مباشر: ارتفعت الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب بدء اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفي ترقب إعلان بيانات اقتصادية.

وتبدأ اليوم اجتماعات السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي تستمر على مدار يومين، ويحظى ذلك الاجتماع بنوع خاص من الاهتمام، نتيجة توقعات خفض معدل الفائدة للمرة الأولى في أكثر من 10 سنوات.

وبحلول الساعة 7:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.3 بالمائة عند 1437.70 دولار للأوقية.

وفيما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.09 بالمائة مُسجلاً 1425.50 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 98.167.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد أمس بأن بالرغم من أن "معدل التضخم منخفض للغاية لدينا، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يفعل شيء ومن المحتمل أن يفعل القليل جداً بالمقارنة بالوضع في الصين والاتحاد الأوروبي".

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات الإنفاق والدخل الشخصي في الولايات المتحدة، إلى جانب بيانات ثقة المستهلك.

مباشر (اقتصاد)

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