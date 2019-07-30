3 عوامل ترفع أرباح أسمنت السعودية59.1% بالربع الثاني

الرياض – مباشر: ارتفعت أرباح شركة الأسمنت السعودية (الأسمنت السعودي) 59.14 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات المالية الأولية للشركة على "تداول" اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الربح إلى 92.3 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بــ 58 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2018.

وعزت الشركة نمو الأرباح بالربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي إلى ارتفاع المبيعات، وارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة، وارتفاع الإيرادات الأخرى، على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية، ومصاريف البيع والتسويق وارتفاع مصاريف التمويل الإسلامي.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة 30.3 بالمائة؛ مقارنة بـأرباح الربع الأول من العام الجاري والبالغة 132.4 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من عام 2019، ارتفعت أرباح "الأسمنت السعودي" 12.2 بالمائة؛ إلى 224.8 مليون ريال، مقارنة بـأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 200.3 مليون ريال.

وارتفعت إيرادات الشركة 26.37 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري؛ إلى 729 مليون ريال، مقابل 576.9 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام 2018.

وتوقعت الجزيرة كابيتال أن تسجل شركات الأسمنت قفزة بالأرباح خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بـالفترة نفسها من العام السابق؛ نتيجة لتحسن أسعار البيع.

وسجلت الشركة انخفاضاً بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 6.9 بالمائة على أساس سنوي؛ إلى 132.4 مليون ريال، مقارنة بـأرباح قيمتها 142.2 مليون ريال في الربع المقابل من عام 2018.

ترشيحات:

عقوبة مخالفة الحج بدون تصريح للمواطنين والمقيمين (فيديوجراف)

السعودية.. خطوات استخراج تصريح دخول المقيمين مكة بموسم الحج

الزكاة السعودية: وصول أول شحنة سجائر تحمل أختاماً ضريبية للدمام

السعودية: منع 260 ألف مقيم من دخول مكة بسبب التصاريح

مسح.. تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع 13.7% بالنصف الأول 2019

أرباح مصرف الراجحي ترتفع لـ2.58 مليار ريال بالربع الثاني

دخل العمليات يقفز بالأرباح الفصلية لـ"بنك الرياض" 78.15%

السعودية تعتمد لائحة اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية المحدثة