قفزة المبيعات تتحول بـ"أسمنت اليمامة" للربحية

الرياض - مباشر: أعلنت شركة "أسمنت اليمامة" عن تحولها للربحية خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل خسارة سجلتها في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات المالية الأولية للشركة على "تداول"، اليوم الثلاثاء، بلغ صافي الربح نحو 53.17 مليون ريال مقابل خسارة قدرها 36.25 مليون ريال في الربع المقابل من عام 2018.

وقالت الشركة إن سبب تحقيق أرباح إلى ارتفاع كمية المبيعات للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وارتفاع قيمة المبيعات للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

وبحسب النتائج المالية الأولية للشركة، بلغ إجمالي قيمة المبيعات 165.33 مليون ريال، مقابل 112 مليون ريال بالربع المماثل من 2018 لتقفز بنسبة 47.63 بالمائة.

وبدعم زيادة كمية وقيمة المبيعات، ارتفع صافي ربح الشركة خلال الربع الأول من 2019 إلى 70.63 مليون ريال، مقابل 23.84 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 196.2 بالمائة.

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