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البرهان: المجلس العسكري السوداني يرفض الحصانة

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وقال البرهان، في تصريحات لقناة "الحدث" اليوم الثلاثاء: "تأخير الانتقال سيؤدي إلى خسائر أكثر وتدهور اقتصادي. فوضنا وفد التفاوض لتجاوز أي صغائر والوصول إلى اتفاق شامل للانتقال".

© REUTERS / Vasily Fedosenko

كما لفت إلى أن "الوقوف عند صغائر الأشياء في التفاوض أعاق الاتفاق"، مشددا على أن "مشاركتنا في الحكم شراكة وليست محاصصة".

وتابع: "لم نطالب بالحصانة ولا نريدها وهذا اقتراح من لجنة فنية مشتركة"، مضيفاً: "السلام من مهام الفترة الانتقالية الأصيلة".

وأشار البرهان إلى أن "مشاركة القوات النظامية في الانتقال ضرورية لحفظ الأمن وتمثيل من لم يمثلوا".

كذلك أكد أن "الدعم السريع مثل القوات الخاصة تخضع للقائد العام للجيش، وأسست بقانون وتتبع للقوات المسلحة".

وشكر رئيس المجلس الانتقالي "الشعب السوداني على صبره على المجلس وقوى الحرية"، مشدداً على أن "شباب السودان يتطلع لوطن حر وعادل مطمئن وعلينا الاستجابة".

SputnikNews

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