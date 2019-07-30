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انخفاض الأسهم الأوربية في المستهل مع إعلان نتائج أعمال الشركات

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انخفاض الأسهم الأوربية في المستهل مع إعلان نتائج أعمال الشركات انخفاض الأسهم الأوربية في المستهل مع إعلان نتائج أعمال الشركات

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع إعلان نتائج أعمال الشركات، وفي ترقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3 بالمائة إلى 389.7 نقطة، كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.2 بالمائة مُسجلاً 12401.5 نقطة.

وارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.3 بالمائة مُسجلاً 7709.5 نقطة، بينما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.06 عند 5597.5 نقطة.

وانخفضت أسهم قطاع شركات الرحلات والترفيه بنحو 0.9 بالمائة، فيما ارتفعت أسهم شركات قطاع النفط والغاز بنسبة 0.4 بالمائة.

وخلال تلك الفترة انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.06 بالمائة عند 1.1138 دولار.

ويبدأ اليوم اجتماع السياسة النقدية داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي حيث يستمر على مدار يومين، ومن المقرر أن يعلن المركزي الأمريكي غداً قراره بشأن معدل الفائدة وسط توقعات خفضها.

وقرر المركزي الياباني اليوم تثبيت معدل الفائدة، لكنه في الوقت نفسه شدد على أنه لن يتردد في الاستعانة بالتيسير النقدي، لحماية الاقتصاد من المخاطر الخارجية.

وعلى صعيد تطورات البريكست صرح الخارجية البريطاني دومنيك راب أنه من المحتمل التوصل لصفقة إذا فتح الاتحاد الأوروبي اتفاقية الانسحاب لإعادة التفاوض.

فيما ذكر وزير المالية البريطاني أن كانت تعمل الآن على فرضية أن المباحثات مع الاتحاد الأوروبي قد تفشل.

وتواصل الشركات والبنوك في أوروبا الكشف عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الثاني من العام الجاري.

مباشر (اقتصاد)

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