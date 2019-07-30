"الخدمات الأرضية" تحقق نموا 9.9% بصافي أرباح الربع الثاني

الرياض – مباشر: حققت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (الخدمات الأرضية) نموا بصافي الأرباح بنحو 9.9 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

ووفقا للبيانات المالية الأولية للشركة على "تداول" اليوم الثلاثاء، بلغ صافي الأرباح 123.86 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بـ 112.72 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2018.

وقالت الشركة، إن صافي الأرباح للربع الثاني ارتفع على أساس سنوي بمبلغ 11.1 مليون ريال، بالرغم من انخفاض الإيرادات بقيمة 11.9 مليون ريال؛ والتي تعود لتراجع أسعار الخدمات.

وأشارت، إلى انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 16.8 مليون ريال؛ نظرا لعدم دفع بدل غلاء المعيشة لهذا العام مقابل العام الماضي، إلى جانب تراجع المصاريف الإدارية بمبلغ 8.3 مليون ريال؛ نظرا لانخفاض المخصصات، إضافة لذلك زادت التكاليف التمويلية بمبلغ 1.6 مليون ريال نتيجة لتطبيق المعيار المحاسبي IFRS16.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح "الخدمات الأرضية" 18.9 بالمائة مقارنة بأرباح الربع الأول من عام 2019 والبالغة 104.12 مليون ريال.

وزادت أرباح الشركة 3.9 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري؛ إلى 227.98 مليون ريال، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام 2018 والبالغة 219.38 مليون ريال.

وانخفضت الإيرادات بالنصف الأول من 2019 إلى 1.257 مليار ريال، مقابل 1.282 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع 1.9 بالمائة.

وأظهرت البيانات المالية للشركة انخفاض صافي الأرباح بنحو 2.4 بالمائة خلال الربع الأول من العام 2019 على أساس سنوي؛ إلى 104.12 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح قيمتها 106.66 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2018.

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