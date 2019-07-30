سامبا المالية تُعلن توزيعات الأرباح عن النصف الأول من 2019

الرياض - مباشر: أعلنت مجموعة سامبا المالية، اليوم الاثنين، توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2019م، بواقع 72 هللة للسهم بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.2 بالمائة.

وقالت سامبا في بيان على "تداول"، إن إجمالي المبلغ الموزع 1.438 مليار ريال غير شاملة للزكاة وضرائب الدخل، لعدد ملياري سهم مستحق للأرباح.

وأشارت إلى أن تاريخ توزيع الأرباح يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019م.

وأوضحت أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الثلاثاء 30 يوليو 2019م، والمقيدين في سجل مساهمي المجموعة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق يوم الخميس 1 أغسطس 2019م.

وأشارت إلى أن المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع (عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي) لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 بالمائة طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

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