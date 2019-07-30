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3 عوامل تقلص خسائر "الكابلات السعودية" بالربع الثاني

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الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة "الكابلات السعودية"، تراجع خسائرها خلال الربع الثاني من 2019، بنسبة 81.16 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقاً لنتائج الشركة على "تداول" اليوم الثلاثاء، بلغ صافي الخسارة نحو 18.32 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسارة قدرها 97.24 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تقليص خسائرها بالربع الثاني إلى 3 عوامل تمثلت في انخفاض الحجم خلال الفترة الحالية وتم تعويضه جزئياً بهوامش من مزيج محسن من المنتجات، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وكذلك التنازل عن تكلفة التمويل، وتم إدراجها تحت بند الدخل الآخر.

بالإضافة إلى تأثر الخسائر بانخفاض حصة الخسائر للشركات المرتبطة خلال الربع الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ويعزى ذلك إلى عدم إدراج خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بواحدة من الشركات التابعة.

وعلى صعيد خسائر الشركة بالنصف الأول من العام الجاري بلغت 50.4 مليون ريال، مقارنة بخسائر 117.96 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2018.

 

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