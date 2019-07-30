أرباح "دار الأركان" تهبط 31% بالربع الثاني لانخفاض مبيعات العقارات

الرياض – مباشر: سجلت الأرباح الفصلية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري (دار الأركان) انخفاضاً نسبته 30.98 بالمائة مقارنة بـالربع الثاني من العام 2018.

ووفقاً للبيانات المالية الأولية للشركة على تداول" اليوم الثلاثاء، انخفض صافي الربح إلى 74.96 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الثاني من عام 2019، مقابل 108.6 مليون ريال أرباحاً بالربع المقارن من العام الماضي.

وعزت الشركة، انخفاض صافي الأرباح بالربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي إلى تراجع مبيعات العقارات، مبينة أن الانخفاض في الإيرادات الأخرى غير التشغيلية من المرابحات الإسلامية تم تعويضه بالانخفاض في مصاريف التشغيل وأعباء التمويل، بالإضافة إلى الارتفاع في إيرادات التأجير.

وعلى أساس ربعي، قفزت أرباح "دار الأركان" بنسبة 193.85 بالمائة؛ مقارنة بـأرباح الربع الأول من العام الجاري والبالغة 25.51 مليون ريال.

وهبطت أرباح الشركة خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة 77.15 بالمائة على أساس سنوي؛ إلى 100.47 مليون ريال، مقابل 439.72 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 1.752 مليار ريال بالنصف الأول للعام الجاري، مقارنة بـإيرادات قيمتها 4.579 مليار ريال بالنصف الأول من عام 2018، بتراجع 61.75 بالمائة.

وتراجعت أرباح الشركة 92.3 بالمائة خلال الربع الأول من 2019 إلى 25.51 مليون ريال، مقابل 331.12 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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