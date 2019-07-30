"المركزي الياباني"يُثبت السياسة النقدية ويلمح لمزيد من إجراءات التيسير النقدي

مباشر: قرر البنك المركزي في اليابان تثبيت السياسة النقدية وفقاً للتوقعات، لكنه أشارت إلى أنه لن يتردد في الاستعانة بالتيسير النقدي حال أن هدد التباطؤ العالمي التعافي الاقتصاد في طوكيو.

وأظهر بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان، اليوم الثلاثاء الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى -0.1%.

وأبقى البنك المركزي على مستهدف عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند مستوى الصفر، وحافظ على برنامج التيسير الكمي عند نفس الوتيرة الحالية والبالغة 80 تريليون ين سنوياً.

وذكر بيان السياسة النقدية أن الزخم لتحقيق مستهدف التضخم عند 2 بالمائة مستدام ولكن يفتقر إلى القوة.

وأضاف: "المخاطر بالنسبة للتوقعات انحرفت إلى الجانب السلبي فارتفاع الشكوك الخارجية قد تؤدي إلى مزيد من التأخير في تحقيق هدف التضخم بعيد المنال عند 2 بالمائة".

وخفض المركزي الياباني توقعاته لمعدل التضخم في العام الماضي الجاري حيث يرى أنه سيسجل مستوى 1 بالمائة، مقابل توقعاته السابقة عند 1.1 بالمائة.

كما خفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي مشيراً إلى أن الناتج الإجمالي المحلي سيرتفع في العام المالي الذي ينتهي في أبريل/نيسان 2020 بنسبة 0.7 بالمائة، مقابل التوقعات السابقة عند 0.8 بالمائة.

وبحلول الساعة 7:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 108.65 ين.