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أسهم التكنولوجيا تقود "نيكي" الياباني للارتفاع بالختام

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أسهم التكنولوجيا تقود "نيكي" الياباني للارتفاع بالختام أسهم التكنولوجيا تقود "نيكي" الياباني للارتفاع بالختام

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة أسهم التكنولوجيا، وبالتزامن مع إعلان الشركات نتائج الأعمال الفصلية.

وفي نهاية الجلسة صعد مؤشر "نيكي" بنحو 0.4 بالمائة عند 21709.3 نقطة، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى في شهرين ونصف المسجل في الأسبوع الماضي عند 21823 نقطة.

وفيما زاد مؤشر "توبكس" بنسبة 0.5 بالمائة مُسجلاً 1575.6 نقطة.

وبحلول الساعة 7:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 108.660 ين.

وصعد سهم شركة أشباه الموصلات "دينبون سكرين" بنحو 3.5 بالمائة، بالرغم من خفض تقديرات صافي الأرباح السنوية بنحو 5.6 بالمائة، مشيرة في ذلك إلى ضعف المبيعات.

كما قفز سهم "فانوك" بنحو 3.1 بالمائة، مع تسجيل أرباح فصلية تجاوزت التوقعات، فيما زاد سهم "هيتاشي" بنسبة 3 بالمائة على الرغم من كشفها عن انخفاض الأرباح التشغيلية بنسبة 16 بالمائة.

وقرر البنك المركزي في اليابان اليوم تثبيت معدل الفائدة، لكن في الوقت نفسه شدد على أنه لن يتردد في الاستعانة بالتيسير النقدي حال أن هدد التباطؤ العالمي التعافي الاقتصاد.

وفي سياق منفصل أظهرت البيانات الاقتصادية اليوم أن الإنتاج الصناعي لدى اليابان تراجع بأكثر من التوقعات في الشهر الماضي وذلك بنحو 3.6 بالمائة إلى أدنى مستوى في عام ونصف.

مباشر (اقتصاد)

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