أرباح مصرف الراجحي ترتفع لـ2.58 مليار ريال بالربع الثاني

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية، ارتفاع صافي أرباح مصرف الراجحي، خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4.3 بالمائة على أساس سنوي.

وقال البنك في بيان على "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن صافي الربح نحو 2.58 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بــ 2.5 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وتراجع صافي ربح البنك على أساس ربعي بنسبة 0.65 بالمائة، بعدما سجل في الربع الأول من العام الجاري نحو 2.597 مليار ريال.

وعزا البنك ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني على أساس سنوي، إلى ارتفاع دخل العمليات بنسبة 13.4 بالمائة، وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة الدخل من رسوم الخدمات البنكية وتحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الأخرى.

وارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 16 بالمائة؛ نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصروف الاستهلاك.

بالإضافة إلى ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان من 333.2 إلى 385.6 بنسبة 15.7 بالمائة، قابل ذلك انخفاض في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين بنسبة 4 بالمائة.

وعلى مستوى أرباح المصرف خلال النصف الأول، فقد سجل نمواً بنسبة 8.3 بالمائة ليصل صافي الربح إلى 5.17 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال بالربع المقابل من العام الماضي.

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