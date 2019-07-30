دخل العمليات يقفز بالأرباح الفصلية لـ"بنك الرياض" 78.15%

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لبنك الرياض، تحقيق قفزة في صافي أرباحه خلال الربع الثاني من العام 2019 بنسبة 78.15 بالمائة على أساس سنوي.

وقال البنك في بيان على "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن صافي أرباحه بلغ نحو 1.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بــ 842 مليون ريال في الربع المقارن من العام الماضي.

وعزا البنك ارتفاع صافي الربح بسبب ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 22.9 بالمائة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة صافي دخل الأتعاب والعمولات.

وبحسب البيانات المالية، بلغ إجمالي دخل العمليات الخاصة نحو 2.606 مليار ريال مقابل 2.022 مليار ريال بالربع المماثل من العام السابق بزيادة قدرها 29 بالمائة.

كما ارتفع صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة وانخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 10 بالمائة ويعود ذلك لانخفاض مخصص خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى.

وعلى صعيد أرباح البنك بالنصف الأول بلغت نحو 2.985 مليار ريال مقابل 1.759 مليار ريال بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 69.7 بالمائة.

وعزا البنك ارتفاع أرباح الفترة إلى زيادة صافي الربح بسبب ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 22 بالمائة؛ نتيجة للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة صافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي دخل المتاجرة، ومكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة. وبلغ الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات نحو 3 بالمائة.

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