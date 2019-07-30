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إعلان تصحيحي من شركة الأسمنت السعودية بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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إعلان تصحيحي من شركة الأسمنت السعودية بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) إعلان تصحيحي من شركة الأسمنت السعودية بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
البيان الخاطئ في الاعلان السابق 1- ورد في الإعلان السابق في بند "يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى" : يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات، ارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة، ارتفاع الإيرادات الاخرى. وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية و العمومية، ارتفاع مصاريف البيع والتسويق وارتفاع مصاريف التمويل الإسلامي.

2- ورد في الإعلان السابق في بند "يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى" : يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى إنخفاض المبيعات، بالإضافة الى ارتفاع المصاريف الإدارية و العمومية، إرتفاع مصاريف التمويل الإسلامي، وذلك على الرغم من انخفاض مصاريف البيع والتسويق وارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة.

مباشر (اقتصاد)

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