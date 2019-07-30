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إعلان تصحيحي من شركة أسمنت اليمامة بخصوص اعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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إعلان تصحيحي من شركة أسمنت اليمامة بخصوص اعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) إعلان تصحيحي من شركة أسمنت اليمامة بخصوص اعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:

يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:

1. ارتفاع كمية المبيعات للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

2. ارتفاع قيمة المبيعات للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

3. ارتفاع الإيرادات الأخرى للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق:

يعود السبب الرئيسي في إنخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى :

- إنخفاض كمية المبيعات للربع الحالي مقارنة بالربع السابق من نفس العام.

مباشر (اقتصاد)

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